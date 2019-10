Messmer hypnotise 69 minutes sans chichis (Vidéo)

Messmer hypnotise Joëlle Scoriels - © MARTIN GODFROID

Messmer (en hommage à Franz-Anton Mesmer, célèbre médecin du 18e siècle et star des salons parisiens, à l'origine de la théorie du magnétisme animal) voit le jour au Québec en 1971.

De son vrai nom Eric Normandin, c'est un petit garçon comme les autres jusqu'au jour où il découvre qu'il détient un fluide capable de mettre les autres en son pouvoir !

Un don qui semble être un héritage familial puisque son grand-père déjà possédait un grimoire dans lequel étaient consignés tous les secrets de l'hypnose. Jockey et conducteur de sulky, le grand-père en question s'était mis en tête de faire gagner ses chevaux de course grâce à l'hypnose.

Le petit Eric est fasciné par ce grimoire, qu'il lit en cachette tous les jours en rentrant de l'école. A 7 ans à peine, il met en pratique ce qu'il a appris et hypnotise un chien. Un peu plus tard, il tente l'expérience sur un humain, son camarade Ghislain. Il faut croire qu'il ne maîtrise pas encore bien la chose puisque son ami se retrouve avec un bras raide ! Eric ne parvient pas à stopper l'envoûtement et est pris de panique...

Il met alors l'hypnose en sourdine pour se tourner vers d'autres passions : la musique et à la bande dessinée. Il intègre une école de graphisme tout en se produisant comme D.J. Mais à 15 ans, il assiste au spectacle d'un hypnotiseur et la passion revient au galop ! Eric s'exerce à nouveau sur des amis, avec nettement plus de succès ! L'un d'entre eux l'invite un jour à sa soirée. Eric pense devoir mixer, mais il est présenté comme " Eric l'hypnotiseur ". Il fait le show sur scène pendant une heure et c'est la révélation. Le bouche à oreille fera le reste...

Le futur Messmer perfectionne ses techniques en abordant la sophrologie. Parallèlement à ses performances scéniques, il ouvre, dans les années 90, un cabinet d'hypnose thérapeutique où il soigne les addictions et autres phobies. Si la scène constitue aujourd'hui l'essentiel de ses activités, le fascinateur reçoit encore régulièrement des messages de gens qui lui demandent de l'aide.

Entretemps, Messmer est devenu papa et a transmis le virus à ses deux grands fils qui se produisent eux aussi comme hypnotiseurs sous le nom de Somnifrères. Messmer a même hypnotisé en spectacle celle qui est devenue sa complice sur scène et sa femme : Bellair. Le fruit de leur amour n'est autre qu'une petite fille prénommée Soleil. De quoi ouvrir tous les horizons !

Messmer est aujourd'hui un véritable phénomène. On ne compte plus ses records d'hypnose collective. Il se prépare à en battre un nouveau mercredi prochain sous vos yeux puisqu'il fera tomber en pâmoison Joëlle, et peut-être le public de 69 minutes sans chichis !