Messmer et ses fils : l'hypnose en famille !

Pour ce qui est des activités hypnotiques, elles furent initiées dans la famille par le grand-père Lucien qui, en 1930, s'était procuré un livre d'hypnose pour se protéger d'un étrange personnage du village qui avait la réputation d'ensorceler les gens... Et tant qu'à faire, puisqu'il détenait ce bouquin, Lucien s'est dit qu'il allait s'en servir pour faire gagner ses chevaux de course.

L'univers familial de Messmer - 69 minutes sans chichis avec Messmer (11/17) - 11/10/2019 Chez les Normandin, on fait tout très jeune. Notamment devenir père. Eric, alias Messmer, a 20 ans lorsque naît Cédérick, son premier fils, et 22 lorsqu'Antoine, le deuxième, voit le jour. Conclusion : à 47 ans, Messmer est déjà grand-père ! Pour ce qui est des activités hypnotiques, elles furent initiées dans la famille par le grand-père Lucien qui, en 1930, s'était procuré un livre d'hypnose pour se protéger d'un étrange personnage du village qui avait la réputation d'ensorceler les gens...

Cédérick et Antoine n'ont pas pu échapper à cette voie royale ouverte par leur père, même s'ils ont tenté un moment de faire autre chose. Cédérick exerce d'ailleurs toujours une activité de concessionnaire automobile. Les deux frères ont d'abord assisté aux spectacles du papa, puis ont embrayé comme techniciens sur sa tournée.

Un jour, ils sont montés sur scène pour remplacer Bellair, l'assistante et femme de Messmer qui allait accoucher de leur fille, Soleil. Et le déclic s'est fait, irrépressible! Messmer a raconté à Joëlle que dans la voiture, lors de la tournée, il les entendait dire : On va faire un show ensemble ! Et sur la route, ils ont pondu un show d'hypnose complet ! Je les écoutais et je me disais : ils ont de bonnes idées !

Les deux fils se produisent aujourd'hui sur scène sous le nom de Somnifrères et sont la fierté de leur papa. Ils ont tout appris en me regardant. Je suis très fier de mes enfants ! Et d'ajouter : Ma fille Soleil, qui a 2 ans, vient déjà faire le salut final avec nous. Elle adore la scène ! Bref, la relève est assurée dans la famille Normandin !

