Les plus grands risques pris par nos invités - LA SUITE !

Le challenge des 4 comédies musicales interprétée par Kody et Joëlle - 69 minutes sans chichis... Kody aime danser et chanter et adore le cinéma. Alors Joëlle lui offre deux minutes de rêve : lui et elle, vont se plonger littéralement dans 4 moments cultes des comédies musicales les plus fameuses du monde entier. Attention, le tout va s’enchaîner sur un rythme démoniaque avec des accessoires et déguisements ! Un moment qui rentre dans les annales et qu'on oubliera pas de si tôt !