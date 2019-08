Les plus grands risques pris cette saison par nos invités !

Vous n’avez certainement pas oublié ce moment où Joëlle et Cauet se sont mis à faire tourner une table remplie de testicules de veau et autre bouillon d'asticots aux yeux de lapin ? Le jeu était le suivant : répondre à une question gênante ou manger un aliment répugnant. Devant ces deux options, Cauet a joué le tout pour le tout en avalant un maximum de choses avec un tel zèle que Joëlle s'est sentie obligée de l'accompagner dans ce repas dont ils se souviendront longtemps ! A votre avis, quelle est la spécialité préférée de Joëlle ? Cervelle de veau ou oeuf de 100 ans ?

"Crache ou avale !" - Défi avec Cauet - 69 minutes sans chichis avec Cauet (7/17) - 18/04/2019 Puisqu’on a vu que jouer Cauet savait faire, Joëlle l'invite à une activité ludique bien connue des amateurs d’art. C’est Action ou vérité, revu et corrigé, le jeu s’intitule « Crache ou avale » ! Quand Joëlle propose à Cauet de choisir entre répondre à des questions particulièrement embarrassantes ou manger des trucs dégueulasses comme des testicules de veau ou des oreilles de porc, Cauet a préféré les préparations répugnantes qui lui faisaient de l'oeil, emmenant dans sa fougue Joëlle qui, elle-même, a avalé (presque) sans broncher un oeuf de 100 ans et même une grosse bouchée de cervelle !

Quand Joëlle questionne Eric Antoine à l’intérieur d’une boîte de magie… - 69 minutes... Pour en savoir plus sur Eric Antoine, Joëlle décide de le mettre en boîte ! Elle lui propose un questionnaire « baguette magique », à l’intérieur d’une boîte de magie… Nez contre nez à l’intérieur d’un dispositif boîte noire constellée d’étoiles, Joëlle questionne Eric Antoine.

Une autre expérience étrange avec Joëlle a consisté, pour l'illusionniste Eric Antoine , à répondre à une interview particulièrement intime... depuis l'intérieur d'une boîte juste assez grande pour contenir leurs deux têtes et quelques fraises tagada ! Collés-serrés par les fontanelles, les siamois ont donc eu tout le loisir de se respirer intensément et de lire dans leurs iris mutuels. Effet sauna garanti !

Une course contre la montre avec Philippe Croizon !

Dans un autre genre, Joëlle a tenu à se mesurer au sportif tétraplégique Philippe Croizon dans une course à l'enfilage de T-shirt ! Pour se mettre dans la peau de son invité et expérimenter ce qu'il vit au quotidien, L'animatrice a donc tenté d'enfiler le vêtement avec une seule main. Philippe a fait de même sans bras du tout en ce qui le concerne, évidemment, et devinez qui a remporté le défi haut la main, si l'on peut dire... ?