Les amis de Michel Cymes balancent (vidéos)

Ses amis, le journaliste Patrice Romedenne et le chef d'entreprise Christophe Brun , en ont fait les frais.

Benoît Thévenet, Patrice Romdenne et Christophe Brun sont 3 amis proches de Michel Cymes,. Pour en apprendre plus sur Michel Cymes, ils témoignent. Voici leurs confidences sur l’oreiller, regardez !

Confidences sur l'oreiller : les amis de Michel Cymes témoignent - 69 minutes sans chichis avec... Benoît Thévenet, Patrice Romdenne et Christophe Brun sont 3 amis proches de Michel Cymes,. Pour en apprendre plus sur Michel Cymes, ils témoignent. Voici leurs confidences sur l’oreiller, regardez !

Dans l'émission, vous avez eu droit à la version édulcorée de leurs confidences, mais ils ont nous ont raconté bien pire !

Un exemple parmi d'autres : chaque fois qu'un copain a un petit problème de santé, il appelle Michel pour lui obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Et Michel se décarcasse pour arranger le rendez-vous. Évidemment, se servir de Michel comme intermédiaire peut comporter des risques... C'est ce que nous a confié Patrice Romedenne qui, comme Christophe Brun, fut la victime de Michel lors d'une visite chez le proctologue...

Sinon, Michel peut aussi être particulièrement usant pour son entourage quand il se met à chanter tout le répertoire de la variété française des années 80, ou quand il oblige ses amis à l'accompagner au salon de l'auto un samedi...

Le médecin animateur ne tient pas en place. Son autre complice de longue date au Magazine de la santé, Benoît Thévenet, l'affirme : Michel a peur du vide. Même en vacances, il trouve toujours à faire pour remplir son agenda. Que ce soit l'éclairage et la décoration de sa maison en Provence, l'ascension du Mont Ventoux ou encore la pêche à la mouche. Et bien sûr, il entraîne ses potes dans ses délires les plus fous.