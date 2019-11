Elie ne fait jamais rien à moitié. Si par amour, il est capable d'envoyer dans les airs un planeur traînant derrière lui une banderole je t'aime comme un fou en lettres capitales, avec les plantes, il entretient une relation tout aussi passionnée et fusionnelle . Il les cajole, vous en parle avec sensualité, les appelle par leurs petits noms latins et connaît toutes les astuces pour qu'elles s'épanouissent.

Ses amis Florents Peyre, Michaël Gregorio et Fred Hazan nous avaient prévenus : si vous lancez Elie Semoun sur le terrain du jardinage, vous en aurez pour la journée ! Et cela s'est vérifié sur le plateau de 69 minutes sans chichis !

Le jardin secret d'Elie Semoun - © MARTIN GODFROID

Alors pour éblouir Elie Semoun, à 69 minutes sans chichis, on n'a pas fait les choses à moitié non plus. Pendant la coupure pub et en un temps record, Florine, notre talentueuse décoratrice, a métamorphosé le plateau en jungle luxuriante ! La copie conforme du jardin d'Elie, avec son étang et son Bouddha plantés au milieu d'arbres exotiques et de nouvelles recrues végétales ramenées de ses multiples voyages et tournées !

Quand il a vu le résultat, l'humoriste n'en a pas cru ses yeux. Mais vous êtes de grands malades ! a-t-il simplement constaté.

Et dans ce sublime bout de nature qui invite aux confidences, que se sont-ils raconté, Joëlle et lui ? Des histoires de jardinage évidemment ! Parce qu'Elie s'y connaît vraiment ! Il est tellement incollable en la matière qu'il en a même publié un livre, Pelouse interdite. Joëlle, en revanche, est moins experte en humus et en coups de sécateur : je n'ai pas de jardin, j'ai un humble balcon avec un triste petit lierre à moitié crevé. Elle a néanmoins offert à son hôte un superbe camélia, la plante préférée d'Elie. Une délicate attention que l'artiste a su apprécier à sa juste valeur. Sa seule question aura été de savoir comment ramener sa petite surprise chez lui... en Thalys.

Encore de beaux fous-rires avec Joëlle, à voir ou à revoir sans modération !