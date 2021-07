La charmante et pétillante Sophie Davant dans 69 minutes sans chichis ce vendredi soir

Toujours pas ? Mais si, rappelez-vous ! Toute jeune, 24 ans à peine, elle présente la météo. Cinq ans plus tard, elle acquiert la responsabilité de tout le service !

La belle se diversifie ensuite et se retrouve à Fort Boyard, sur France 2, aux côtés de Patrice Laffont ! Un duo d’animation qu’elle assurera pendant deux ans. Ces deux années n’ont pas été faciles pour Sophie. La cause ? Son producteur qui l’estime incompétente ! Mais Sophie Davant est une battante. Ces critiques la poussent à se surpasser et à prouver à son producteur qu’elle mérite sa place en télévision. C’est de cette manière qu’elle enchaîne par la suite, la présentation de diverses émissions : Xapatan, Sportissimo, l’émission Campus et bien sûr le Téléthon pour lequel elle œuvre encore aujourd’hui.

Finalement, à l’âge de 35 ans, elle décroche sa première émission quotidienne : " Tout un programme ", qui deviendra un an plus tard, " C’est au programme ". Cette émission matinale se passe en direct. Le succès est imminent tant les sujets sont variés et la forme unique !

Son sens de l’écoute et son empathie la conduisent par ailleurs à remplacer Jean-Luc Delarue dans " Toute une histoire ".