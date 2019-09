La 100e de 69 minutes sans chichis : les meilleurs moments (vidéos)

Le temps passe vite : cette année, 69 minutes sans chichis soufflait - déjà - ses 100 bougies ! Retour sur quelques perles de cette émission très particulière. Ils étaient 6 à nous avoir fait le bonheur de leur présence aux côtés de Joëlle : Virginie Hocq, Delphine Boël, Philippe Geluck, Jean-Luc Fonck, Jérôme de Warzée et Kody. Ceux qui ne pouvaient pas être là nous avaient envoyé des messages croustillants évoquant leur passage dans l'émission et leur relation très spéciale avec Joëlle. Il faut dire que l'animatrice est particulièrement douée pour faire vivre à ses invités des moments qu'ils ne seront pas près d'oublier !

69 minutes sans chichis en 3 mots par nos invités - La 100e de 69 minutes sans chichis (6/17) -... Qu'inspire "69 minutes sans chichis" en 3 mots ? Nos anciens invités témoignent !

Dans la cervelle de Jean-Luc Fonck Pour cette 100e émission, Joëlle a rappelé à Jean-Luc l'épreuve de la voiture-tonneau qu'elle lui avait infligée en 2014. Un souvenir pénible pour le chanteur qui l'a menacée : " ne me faites plus jamais ça ! ". Joëlle, pourtant, avait plutôt apprécié l'intimité née entre eux dans cet espace clos. Elle a donc poussé le bouchon un peu plus loin en proposant à Jean-Luc une nouvelle aventure : pénétrer dans sa cervelle ! Oui, l'animatrice et son invité se sont retrouvés nez contre nez à l'intérieur de la boîte crânienne de Jean-Luc ! Et là, ceux qui avaient encore des doutes ont pu constater que Jean-Luc Fonck n'est vraiment pas tout seul dans sa tête ! L'interview trop intime dans la tête de Jean-Luc Fonck - La 100e de 69 minutes sans chichis (6/17)... Parmi les moments forts de cette 100e un peu déjantée, on retiendra une étrange interview menée depuis l'intérieur de la boîte crânienne de Jean-Luc Fonck. Entre les synapses de cet individu un peu fou, Joëlle a eu l'occasion de rencontrer quelques-un des personnages qui hantent la tête du chanteur. Jean-Luc l'a d'ailleurs avoué : « j'essaie toujours d'être plusieurs dans ma tête. C'est le gros qui écrit ».

L'apéro avec Virginie Hocq Virginie Hocq est la marraine de l'émission : c'est elle qui a inauguré le concept le 20 décembre 2012. Le soir de la 100e, Virginie jouait au théâtre, mais Joëlle s'est arrangée pour passer un moment avec elle et faire le point sur ce qui a changé dans sa vie depuis tout ce temps. Bilan ? Un amoureux qui lui offre des bijoux taillés sur mesure, une petite fille dont elle est gaga et qui lui a (presque) fait oublier son émétophobie, et des tas de projets. L'apéro avec Virginie Hock - La 100e de 69 minutes sans chichis (6/17) - 31/03/2019 La toute première invitée de 69 minutes sans chichis, c'était Virginie Hocq ! Elle est notre marraine, c'est donc elle qui ouvre la soirée pour commencer avec notre tradition, l'apéro. Une séquence inédite, exceptionnellement, on s'évade du plateau.... surprises au rendez-vous !

Philippe Geluck en 5 secondes Dans cette 100e émission, le dessinateur du Chat s'est montré très concerné par la protection de l'environnement. Ce papy gâteau souhaite laisser une planète décente à ses 4 petits-enfants, il est donc le premier à soutenir les jeunes qui marchent pour le climat. Le dessinateur s'est aussi prêté au jeu des 5 secondes sur un thème félin de circonstance. Si on vous dit : " 3 endroits du corps du chat où il n'y a pas de poil… ? " Voyez les réponses très créatives de Philippe et de Joëlle... Le Grand Jeu de la mort des 5 secondes avec Philippe Geluck - La 100e de 69 minutes sans chichis... Dans 69 minutes sans chichis, on adore jouer ! Pour Philippe Geluck, Joëlle lui a prévu un défi de vitesse : le Grand Jeu de la mort des 5 secondes ! Les questions tournent évidemment au tour du chat et ça part en vrille avec ses deux-là !

Joëlle sur le grill Joëlle est la spécialiste du questionnaire qui met ses invités à nu. Aucun d'eux, cependant, n'a jamais pensé à lui retourner les questions. Alors Dan s'y est collé, et Joëlle a avoué ! Est-elle vraiment sympa dans la vie privée ? On a en tout cas appris qu'elle a exercé un temps le métier de convoyeuse de fonds, et qu'elle a dans son téléphone le numéro d'un prince... Vous en voulez plus ? Voyez le questionnaire de Dan. Dan cuisine Joëlle - La 100e de 69 minutes sans chichis (6/17) - 03/04/2019 Cette fois-ci Dan ne questionne pas nos invités mais Joëlle ! L'occasion de lui poser toutes les questions les plus folles et les plus indiscrètes, certaines de nos internautes, d'autres de lui. Une séquence exceptionnelle à ne surtout pas manquer !

Un slow avec Delphine Boël Après avoir évoqué son actualité artistique, Delphine a accepté une danse avec Joëlle. Au bras de l'animatrice, elle a confié que l'art est une façon d'apaiser ses peurs et ses blessures, et qu'elle se sent bien dans sa peau à 7/10 sur l'échelle du bonheur. Voir sa fille de 15 ans se moquer de ses fautes de français lui procure sa dose de fous-rires quotidiens. Et c'est l'essentiel. Delphine Boël et Joëlle Scoriels dansent un slow - La 100e de 69 minutes sans chichis (6/17) -... Quand on arrive à la 69e minute, le gong retentit, tout s'arrête pour laisser place à un questionnaire atypique. C'est Virginie Boël qui s'y colle. Durant un slow avec Joëlle, elle doit répondre à des questions intimes.

Jérôme de Warzée, Kody et Joëlle couchés dans l'herbe Le patron du Grand Cactus était l'invité du 12 janvier 2017. Un moment dont il garde des souvenirs très vivaces, notamment celui de sa fille qui lui avait refait le portrait sans pitié ! " On m'en parle encore aujourd'hui " a-t-il avoué. Pour détendre son invité, Joëlle l'a entraîné dans l'herbe fraîche, sous la voûte étoilée. L'intimité s'installait entre eux – Jérôme avait déjà confié à Joëlle qu'il ne ronfle jamais – et voilà qu'une troisième tête s'est pointée, celle de Kody. " J'étais à deux doigts de conclure ! ", a râlé Jérôme. Pour savoir quelle tournure a pris cette partie à trois, c'est par ici. Jérôme de Warzée, Kody et Joëlle à la belle étoile - La 100e de 69 minutes sans chichis... Joëlle a décidé de créer une atmosphère de détente pour Jérôme de Warzée. Tout le décor du plateau se transforme. Joëlle et Jérôme se retrouvent couchés dans l'herbe sous la belle étoile. L’occasion pour Joëlle de lui poser ses questions "couchées". Mais quelqu'un va les interrompre, surprise, Kody arrive !

