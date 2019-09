L'incroyable exploit de Philippe Croizon : traverser La Manche à la nage a changé ma vie !

Le 18 septembre 2010, Philippe Croizon touche le Cap Gris Nez au bout de 13h26 d'efforts soutenus. Une performance inouïe que tant de nageurs valides n'ont jamais réussie !

Le nageur Arnaud Chassery est connu pour avoir réalisé cette traversée. Un jour, Philippe l'appelle pour avoir des tuyaux à ce sujet. Arnaud a l'habitude que des tas de gens l'appellent pour lui demander des infos sur ce défi risqué et se lance tout de suite dans un rapport circonstancié.

Mais Philippe l'arrête : "Je dois quand même vous dire que je n'ai pas de bras -Pas grave, vous allez palmer ! -Oui, mais je n'ai pas de jambe non plus ! -Ah... !"

Arnaud est bien entendu surpris, mais pense à ce qu'on lui avait dit quand lui-même, nageur valide, avait émis l'idée de se lancer dans cette traversée, surnommée " l'Everest de la natation ". A l'époque, personne n'aurait parié un centime d'euro sur sa réussite, tant les conditions sont éprouvantes.

Arnaud comprend que pour Philippe, ce défi est essentiel à sa reconstruction, et il va l'aider à concrétiser ce rêve fou. Ensemble, ils vont trouver les fonds et les moyens techniques pour rendre l'entreprise possible. Et puis vient le plus dur : la phase d'entraînement.