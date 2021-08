Joëlle Scoriels accueille Sandra Kim ce vendredi soir dans 69 minutes sans chichis

C'est la seule Belge à avoir remporté le concours Eurovision de la chanson. Du haut de ses 13 ans et demi, Sandra Kim est aussi la plus jeune gagnante de tous les temps. Quel regard porte-t-elle aujourd’hui sur ce parcours d’enfant-star ? Qui est-elle vraiment ? Et quels sont ses rêves et ses choix ? Véritable icône en Belgique, Sandra Kim n’a pas sa langue en poche et viendra se dévoiler sur le plateau de Joëlle Scoriels le vendredi 06 août en deuxième partie de soirée sur la Une.

Il y a tout juste 30 ans, en mai 1986, Sandra Caldarone (de son vrai nom) s’envole pour la Norvège : elle va représenter la Belgique au Concours Eurovision de la chanson. C’est " J’aime la vie " qui lui offre la victoire avec 176 points, un score qui, encore aujourd’hui, est un des plus hauts du concours. En très peu de temps, sa chanson devient double disque de platine.

1.400.000 disques vendus dans le monde

Après un succès fulgurant et plus de 1.400.000 disques vendus dans le monde, sa carrière de chanteuse se construit tant en Belgique qu’à l’étranger. C’est elle qui sera choisie par Michel Legrand pour interpréter le générique d’" Il était une fois la vie ", le dessin animé qui a permis à des générations entières d’explorer et de comprendre le corps humain.

Incarnation de l'unité nationale

Sa notoriété en Belgique est énorme et elle fait régulièrement des apparitions dans les différents médias (10 qu’on aime sur RTL-TVi, Pour la Gloire Sur La Une, le 8/9 sur VivaCité,…). Si Sandra, originaire de la région liégeoise, a tout naturellement débuté sa carrière en français, elle s’est très vite tournée vers le public néerlandophone. Parfaitement bilingue, elle incarne notre unité nationale et, c’est sans doute la raison pour laquelle le Roi Baudouin l’avait choisie en 1990, pour chanter lors des fêtes organisées pour son 60e anniversaire et le 40e anniversaire de son règne.

De Mask Singer à l'Eurovision 2021

En novembre 2020, Sandra est au coeur de l’actualité en Flandres. La liégeoise est la grande gagnante de l’émission Masked Singer sur VTM. 3 millions de téléspectateurs flamands ont suivi Sandra Kim déguisée en reine sur le plateau de l’émission où des stars chantent déguisées, complètement masquées pour ne pas être reconnues. Récemment, Sandra Kim a également assuré le show lors de la finale de l'Eurovision 2021 en mai. Sur les toits de Rotterdam, la chanteuse a livré une prestation de son titre gagnant 35 ans après son sacre. Elle était entourée d'autres lauréats pour ce show : Lenny Kuhr, grand gagnant pour les Pays-Bas en 1969, Teach-In, toujours pour les Pays-Bas en 1975, Helena Paparizou, sacrée en 2005, Lordi, le groupe de métal finlandais sur le toit de l’Europe en 2006 et enfin, Måns Zelmerlöw en 2015.

Sandra Kim dans 69 minutes sans chichis, c'est vendredi soir à 22h50 sur la Une.

