Jeanfi Janssens ému aux larmes en découvrant le témoignage de ses parents et de sa soeur : " la différence de notre famille a fait notre force ! "

Rien ne prédisposait Jeanfi à faire du spectacle et pourtant... - 69 minutes sans chichis avec... A la base, rien ne prédisposait Jeanfi à faire du spectacle. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne voulait pas suivre la voie toute tracée par ses frères et soeurs qui avaient choisi la filière de l'apprentissage. Il nous raconte...

Histoires de coming-out

Aujourd'hui, tout a l'air simple et pourtant, quand il s'est agi d'annoncer aux parents son homosexualité, ça n'a pas été évident. Jeanfi a cependant pu compter sur la complicité de sa soeur, Evelyne, qui elle-même était passée par là quelques années plus tôt. Le papa n'avait pas trop bien pris la chose à l'époque, mais avait su faire preuve d'une grande tolérance, reconnaissant : « soit on acceptait, soit on ne voyait plus notre fille ».

Du coup, quand la mère de Jeanfi, humant un léger parfum de redite avec le fils, lui a posé la question directement, elle s'est écriée : « ça recommence ! » en apprenant ce qu'elle redoutait! Jeanfi craignait par-dessus tout la réaction de son père : « je pensais qu'il sortirait avec une carabine! » Et finalement, ça ne s'est pas trop mal passé : « mon père a été très rationnel, il m'a dit : je le sais, tu me l'as dit, n'en parlons plus ». Grand soulagement.

Depuis, Jeanfi parle en toute transparence de son homosexualité et, involontairement, est devenu un porte-parole de la cause. Sa soeur qui gère son fan-club reçoit régulièrement des messages de personnes désorientées qui voient en l'histoire de Jeanfi un grand soutien.