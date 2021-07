Entretien intimiste avec Michel Polnareff dans 69 minutes sans chichis

Si l’on vous dit : cheveux blonds et bouclés, lunettes aux montures blanches et provocation, à qui pensez-vous ? A Michel Polnareff, bien sûr ! Le vendredi 30 juillet sur la Une, c’est une légende de la chanson française que Joëlle Scoriels recevra dans 69 minutes sans chichis ! Retour sur son parcours...

Rarement un artiste aura suscité autant de curiosité et d'admiration . Après son immense succès teinté de provocation à la fin des années soixante, Michel Polnareff se fait escroquer par son homme de confiance et est contraint de s’exiler aux États-Unis où il se fait plus discret. Il effectue quelques retours impressionnants sur les ondes et combat une maladie qui a failli le rendre aveugle avant de remonter sur scène en 2007, après 32 ans d’absence en France.

Honoré pour sa carrière, chez nous et partout, Michel Polnareff met tout le monde d'accord :

le chanteur a d’ores et déjà marqué l’histoire de la chanson.

Auteur-compositeur interprète français, on lui doit un grand nombre de succès populaires tels que " Love Me Please Love Me ", " La Poupée qui fait non ", " On ira tous au paradis " ou encore " Lettre à France ". Artiste hors-norme, Michel Polnareff a toujours cultivé la différence.

la Polnamania, la Polnafolie, le Polnagénie, et même le Polnabébé : vous saurez tout sur ce qui fait de Michel Polnareff un phénomène dans l’histoire de la chanson ce vendredi soir à 22h50 sur la Une dans 69 minutes sans chichis.