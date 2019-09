Cauet dans 69 minutes sans chichis !

Fils unique , Sébastien est plutôt timide et solitaire. Peu intéressé par l'école, il ramène pourtant d'excellentes notes à la maison pour faire plaisir à sa maman qui le stimule et le voit bien ingénieur ou pilote de chasse.

Mercredi prochain, Joëlle reçoit le plus dissipé des animateurs radio-télé! Connu pour ses frasques, le très populaire amuseur public cache pourtant une grande richesse intérieure...

Drames fondateurs

A 10 ans, pourtant, Sébastien vit un traumatisme irrémédiable. Sa maman décède d'un cancer du sein foudroyant. Sébastien se retrouve seul avec son papa qui reste inconsolable. Le gamin se prend alors de passion pour le mix et passe des heures enfermé dans sa chambre à bidouiller des sons. A 13 ans, il anime déjà les mariages et autres boums, soutenu par son papa qui étoffe son matériel et lui sert de chauffeur...

L'ado fabrique même des jingles qu'il envoie aux radios locales. Et bingo! L'une d'elle en diffuse un et l'engage même comme animateur le week-end! Sébastien partagera donc son temps entre l'école, la radio et ses activités de DJ... ce qui l'amènera à repasser son bac à 19 ans.

La même année, il monte à Paris, bien décidé à conquérir les radios de la capitale. En parallèle, il intègre une école de commerce, tout en installant son père dans une clinique parisienne pour mieux s'en occuper. Depuis quelque temps en effet, le papa, qui ne s'est jamais remis du décès de sa femme, montre des signes de sénilité précoce. Puis survient un deuxième drame : Sébastien a 20 ans quand on lui apprend au téléphone que son papa vient de faire un arrêt cardiaque.