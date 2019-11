C'est la fin pour "69 minutes sans chichis" !

"69 minutes sans chichis", c’est 108 émissions (dont 4 best of et une spéciale 100e) et autant d’invités. Lancée en 2012 , l’émission aura vu passer sur son plateau de nombreuses personnalités internationales telles que Michel Boujenah, Richard Anconina, Michel Leeb, Laurent Gerra, Marc Levy, Michel Polnareff, Zazie, Lambert Wilson, Jean-Marie Bigard, Jean-Pierre Coffe, Alexandre Jardin, Franck Dubosc, Cauet, M, Marian James, Kev Adams, Slimane, Jeff Panacloc, Michel Cymès, Elie Semoun...

Entre humour, impertinence et bienveillance, Joëlle Scoriels a proposé au fil des saisons des entretiens exclusifs, des défis improbables et des moments de complicité. En 69 minutes, à travers un jeu de questions posées de manière originale, elle nous a fait découvrir toutes les facettes de ses invités, artistes, créateurs, figures politiques...

L’émission à succès aura marqué les esprits par l’originalité de son format, l’esprit vif de Joëlle et l’humour de ses comparses, les surprises inattendues et la qualité des invités. Parmi les trublions qui l’auront accompagnée dans cette grande aventure, il y a eu l’inénarrable Québécois Dan Gagnon, le pince-sans-rire Corentin Candi et l’inventif Olivier Fraipont, mais aussi Guillermo Guiz, Christophe Bourdon, Damien Gillard et Julien Kaibeck. Sans oublier la participation, aux débuts de l’émission, d’Adrien Devyver et Gerald Watelet.

Il va sans dire que la RTBF continue à faire la part belle aux productions propres mais toujours en fonction de l’évolution des nouveaux modes de consommation de ses publics.

Rendez-vous le 20 novembre sur La Deux, pour un numéro spécial parsemé de surprises, qui clôturera en beauté cette 7e saison de "69 minutes sans chichis".