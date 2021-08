69 minutes sans chichis : Sandra Kim en larmes après le beau message de son papa

Bien avant la chanson, les strass et les paillettes, Sandra évoque sa famille, la chose la plus importante dans sa vie : "Je n'ai pas d'enfant... Ma soeur, pour moi, c'était comme si c'était ma fille. Ma famille et mes amis, ce sont des gens que j'aime beaucoup ! C'est ça, la vraie richesse dans la vie, c'est la famille. Pour moi, c'est mon luxe, je m'en fous des vêtements, je m'en fous de tout, je m'en fous des bijoux...

Le papa de Sandra Kim, discret et évitant les caméras a tenu à écrire une lettre émouvante à sa fille : "On est des gens très pudiques dans la famille... On gueule beaucoup, on crie beaucoup mais on ne dit pas "je t'aime" parce que c'est un mort fort mais on le pense très fort. Je préfère les écrire et lui a eu la bonne idée de les écrire et ça me touche beaucoup."