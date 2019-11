69 minutes sans chichis, la Der des Ders : les premières images !!

Gerald Watelet qui faisait d'ailleurs partie, avec Adrien Devyver , de l'équipe choc qui entourait Joëlle à ses débuts. Il faut dire que 69 minutes sans chichis , cette émission au titre un peu bizarre que personne n'est jamais parvenu à expliquer et encore moins à comprendre, était à la base la suite de Sans chichis, la quotidienne.

Ce mercredi 20 novembre, 69 minutes sans chichis met la clé sous le paillasson. Alors pour cette toute dernière, on va vous en mettre plein la vue, avec le retour de tous les chroniqueurs, du bêtisier, des casseroles, des surprises pour Joëlle et la présence de l'inégalable Benoît Poelvoorde !

Le cadeau des chroniqueurs

Certains chroniqueurs de 69 min' sans chichis. De gauche à droite : Dan Gagnon, Christophe Bourdon, Corentin Candi, Olivier Fraipont, Damien Gillard. - © Ph. Buissin

Certains chroniqueurs de 69 min' sans chichis. De gauche à droite, Dan Gagnon, Adrien Devyver, Guillermo Guiz. - © 69 min' sans chichis

Entretemps, les chroniqueurs (tous de sexe masculin, tiens !) se sont succédé auprès de Joëlle. Il y a eu ce caribou de sniper de Dan Gagnon (qui, cette année, est retourné vivre dans sa forêt québécoise), l'inérarable Corentin Candi qui a déboussolé plus d'un invité. Il y a eu l'ange Julien Kaibeck et les inventifs Guillermo Guiz, Christophe Bourdon et Damien Gillard. Tous reviennent avec des surprises plein les bras. Comme Olivier Fraipont, fin ciseleur de bios d'invités qui, pour cette der des ders, se penche sur la vie de Joëlle. Ça promet !