69 minutes sans chichis décolle avec Jeanfi Janssens !

Le prochain invité de Joëlle est un ancien steward originaire du Nord-Pas-de-Calais, devenu humoriste pour notre plus grand plaisir.

Certains d'entre vous ont peut-être eu affaire à lui sur un vol Air France car avant de faire de la scène et de devenir la coqueluche des Grosses Têtes de Laurent Ruquier, Jean-Philippe Janssens de son vrai nom opérait sur les longs courriers. Et il y mettait de l'ambiance !

Chacun sait que passer des heures à bord d'un cigare volant n'est pas des plus agréable. Etre obligé de partager un espace restreint avec des gens que vous n'auriez jamais approchés en temps normal peut parfois conduire à des situations étranges... Saviez-vous par exemple que la quantité d'oxygène diffusée en avion peut vous rendre euphorique, voire vous donner des idées libidineuses... ?

Jeanfi l'atteste : faire l'amour en avion est une pratique assez répandue ! Et des anecdotes de vol, il peut vous en raconter des centaines. Depuis le bizutage qui attend toute nouvelle recrue du personnel navigant à la gestion des passagers récalcitrants, en passant par les accouchements ou décès à bord, il a tout vécu, tout subi ! Pour désamorcer les conflits et amuser la galerie, il faisait déjà rire tout le monde avec ses sketches improvisés et ses réparties bien senties. Ses collègues n'arrêtaient pas de lui dire qu'il fallait qu'il se lance dans le one man show, et puis un jour il l'a fait !