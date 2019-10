69 minutes sans chichis avec Sheila - les premières images !!

Mercredi prochain, Joëlle reçoit celle qui, à 16 ans, était déjà star. Après avoir vécu des drames terribles, à 74 ans, Sheila est bien dans ses baskets et ne quitterait la scène pour rien au monde !

Annie Chancel voit le jour à Créteil le 16 août 1945. Ses parents vendent des confiseries dans les marchés parisiens. La petite fille de Français moyen manifeste très tôt des dispositions pour les arts. Elle rêve d'abord de devenir écuyère dans un cirque, puis petit rat de l'opéra. Elle apprend le piano dès l'âge de 8 ans, chante et dessine constamment.

A 14 ans, elle étudie la comptabilité tout en assistant ses parents au marché, mais son rêve le plus fou est de devenir chanteuse. Et le rêve se réalise puisqu'en 1962, le producteur Claude Carrère la remarque ! Annie est encore mineure quand son pygmalion lui fait prendre le pseudo de Sheila et lui façonne un look de collégienne sage. En 1963, elle connaît alors son 1er gros succès avec L'école est finie.

A partir de là, la vie de Sheila va changer. Elle devient la cible des paparazzi... et des fans qui dorment devant sa porte ! Epuisée par les tournées qu'elle enchaîne, un jour elle s'effondre sur scène, anémiée. Elle a 19 ans à peine quand naît une rumeur qui va bousiller sa vie et la poursuit encore aujourd'hui. La chanteuse avait en fait confié qu'elle soignait son anémie par des traitements aux hormones qui risquent de me donner une voix d'homme. Il n'en fallait pas plus à France Dimanche pour titrer : Sheila est-elle un homme ? Rumeur entretenue par Carrère qui voyait là un excellent moyen de faire le buzz !

Sheila est devenue une star yéyé. Elle pose d'ailleurs sur la fameuse photo de Jean-Marie Périer pour Salut les copains parmi 46 vedettes de l'époque dont Claude François, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Johnny ou encore France Gall.