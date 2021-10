La série "1 semaine sur 2" est disponible en intégralité sur Auvio

La série d'épisodes courts et humoristiques 1 semaine sur 2 est disponible en intégralité sur Auvio. Dix compilations rassemblant les cinquante épisodes de la saison 1 vous y attendent… pour patienter avant la deuxième saison.

Elle s'appelle Carole et elle file le parfait amour avec Jean-Jacques (le comédien Jean-Jacques Rausin). Lorsque les deux tourtereaux décident d'habiter ensemble, Carole découvre "les joies" de la parentalité puisque son compagnon a trois enfants avec qui la jeune femme devra, malgré elle, cohabiter.

Inspirée par sa propre expérience, c'est d'abord dans un one-woman show que Carole Matagne délivre cette histoire : le One Belle-Mère Show. "C'est dur d'être une belle-mère, on est pas toujours bien considérée. On a toujours le mauvais rôle, alors que franchement, au fond, on essaie toujours de bien faire", nous confiait l'actrice et humoriste en interview. Elle s'est ensuite alliée avec Mathieu Debaty (Euh) pour écrire à quatre mains cette série humoristique diffusée en octobre de l'année dernière sur La Une, juste avant le JT. Les cinquante épisodes de cette saison 1 sont désormais disponibles sur Auvio sous forme de compilations.