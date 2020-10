Carole Matagne s’est inspirée de son one belle-mère show pour écrire et jouer dans "1 semaine sur 2"

Cette comédie portée par Carole Matagne et Jean-Jacques Rausin ("Ennemi Public") raconte l’histoire quotidienne d’une famille recomposée dans laquelle chacun essaie de trouver sa place. Carole vient d’emménager avec Jean-Jacques. Ils sont très amoureux. Le problème, c’est que Jean-Jacques a déjà 3 enfants et Carole, les enfants, ce n’est pas vraiment son truc…

Carole Matagne a participé à l’écriture de cette mini-série humoristique pour la RTBF à la sauce de “Parents mode d’emploi”. Cette comédienne a lancé son one man show en 2018 pour raconter, sans filtre, le point de vue de la belle-mère dans les familles recomposées. Elle s’est confiée dans les pages de l’Avenir sur son spectacle :

J’ai un copain, mais l’enfant qui va avec, je ne l’ai pas choisi

Même si elle s’inspire de sa propre vie, elle explique rajouter beaucoup de cynisme : "Non seulement je dois me taper l’enfant, mais en plus l’ex, qui reste dans les parages. Et la belle-mère occupe toujours la troisième place dans l’échelle d’amour de l’enfant, après les deux parents. Moi, je me retrouve à la quatrième, je pense que le chien m’a dépassée".