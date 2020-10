"Vous êtes uniques": la joyeuse rentrée du Théâtre de Liège

"Vous êtes uniques", c’est le spectacle réjouissant qui inaugure la rentrée du Théâtre de Liège.

Basé sur "Le Grand Tri", texte en trois parties du dramaturge et scénariste belge Paul Pourveur, incluant le chapitre "Out of the Box", il nous plonge au cœur d’une grande entreprise où les managers se voient contraints de licencier des milliers d’employés. Qui seront les malheureux élus ? Quand et comment annoncer la nouvelle ? Au fil des innombrables réunions s’invitent le cynisme, la lâcheté, le chacun pour soi et les alliances intéressées.

Axel De Booseré et Maggy Jacot sont les concepteurs et réalisateurs de cette nouvelle création de la Compagnie liégeoise Pop Up. " Cette pièce est très récente et donc très actuelle. Elle s’intéresse à la grande influençabilité des êtres humains, à la manière dont ils peuvent se comporter et prendre des décisions lorsqu’ils sont assujettis à un groupe" explique Maggy Jacot".

Sortir des clous

Dans une société codifiée et disciplinée, il n’est pas aisé d’avoir un point de vue qui diffère de la norme. "L’être humain est fondamentalement influençable et conformiste et c’est aussi ce qui nous permet de vivre ensemble, mais il est bien d’en être conscient pour bien choisir les personnes que l’on choisit de suivre" fait remarquer Axel De Booseré. " Cette pièce fait le constat de la difficulté qu’ont généralement les individus à prendre des décisions qui ne rentrent pas dans le cadre, qui divergent avec le point de vue dominant des autres" ajoute Maggy Jacot.

Pour illustrer ce propos, "Vous êtes uniques" présente une succession de tableaux drôles et colorés mettant en scène des personnages si bien croqués tels que des "platistes" qui croient dur comme fer que la terre est plate ou des blogueuses de la mode soucieuses du look de leurs followers. "On s’inclut toujours dans nos observations. On n’est pas au-dessus de la mêlée, on ne critique pas les gens en les regardant de loin. Nous-mêmes sommes des suiveurs, des êtres influençables" aime préciser Axel De Booseré.

Humour, musique, inventivité et poésie sont les ingrédients de ce spectacle qui nous encourage à parfois oser sortir des clous. A découvrir du 4 au 10 octobre. Toutes les informations sur le site du Théâtre de Liège.