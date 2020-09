Vous êtes uniques - à l'ATJV - Concours

Jusqu’où iriez-vous pour faire partie du groupe ? Une création d'Axel De Booseré, et Maggy Jacot.

Dans un univers décalé et résolument festif, Vous êtes uniques questionne notre conformisme naturel et notre rapport à la norme. Une forme kaléidoscopique déroule devant nos yeux une succession de tableaux comme autant de points de vue et de perspectives. Événements visuels et poétiques, danses et séquences ludiques côtoient des fragments théâtraux inspirés par Le grand tri de Paul Pourveur et des écrits de Mireille Bailly et François-Michel van der Rest. De la scène au public, l’universel devient personnel ; de quoi nous plonger dans un shaker régénérant, remue-méninges tantôt consternant, tantôt hilarant.

Du 13 au 17 octobre 2020

Aula Magna (Place Raymond Lemaire, 1 – Louvain-la-Neuve)

plus d'infos sur le site de l'ATJV

Conception et réalisation Maggy Jacot et Axel De Booseré – d’après Le grand tri de Paul Pourveur et des textes de Mireille Bailly, François-Michel van der Rest, Pénélope Guimas, Loriane Klupsch - Avec Astrid Akay, Mireille Bailly, Fabian Finkels, Pénélope Guimas, Loriane Klupsch, Fabrice Schillaci et François-Michel van der Rest - Assistanat scénographie et costumes : Rüdiger Flörke et Julie Antipine – Assistante organisationnelle : Julia Kaye - Chorégraphie : Darren Ross - Création lumières : Gérard Maraite - Création sonore : Eric Ronsse – Régie générale : Dylan Schmit – Régie lumière : Renaud Minet – Régie son : Jérôme Mylonas - Réalisation des décors et des costumes : Les ateliers du Théâtre de Liège.

Une création de la Compagnie Pop-Up, en coproduction avec le Théâtre de Liège, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service Théâtre), avec le soutien du Centre des Arts Scéniques

Les à-côtés

-Animation pour les enfants samedi 17.10

Infos et réservations : 0800/25 325 (n° gratuit)