Vipère au Poing, d'Hervé Bazin le 12 octobre au Centre Culturel d’Uccle

LA HAINE, BEAUCOUP PLUS ENCORE QUE L'AMOUR, ÇA OCCUPE.

L'un des plus grands romans de la littérature française pour la première fois au théâtre : un seul en scène violent et drôle à l'écriture aiguisée.

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche.

Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions traditionnelles de la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d'une famille détestable et attachante bravée par le cri de révolte d'un enfant.