Une exposition pour les 50 ans de la Comédie Royale Claude Volter

Claude Volter, sur scène en 1986 © Belga

Le dramaturge et acteur belge Claude Volter a créé ce théâtre de proximité avec le concours de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Il avait alors pour ambition d’offrir une programmation classique à un public de proximité. Claude Volter est décédé le 15 novembre 2002 à l’âge de 69 ans. En janvier 2003, le comédien et metteur en scène Michel de Warzée a officiellement pris la tête de la Comédie Claude Volter et s’est inscrit dans la continuité du projet d’origine.

"C’était au départ une troupe autour de Claude Volter qui cherchait un lieu et le bourgmestre de l’époque leur avait offert la salle des fêtes d’une école", raconte l’échevin de la Culture à Woluwe-Saint-Pierre Raphaël van Breugel. "C’est devenu un théâtre qui fête aujourd’hui ses 50 ans. C’est un lieu un peu unique, qui fait vraiment un théâtre de quartier. Michel de Warzée était là au début et a repris le flambeau à la mort de Claude Volter en gardant l’esprit du lieu tout en l’actualisant".

En septembre 2021, elle devient officiellement la "Comédie Royale Claude Volter".

