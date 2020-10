Une cérémonie : la nouvelle joute fraternelle du Raoul Collectif ****

Ils s’occupent de tout, les cinq joyeux drilles du Raoul collectif depuis leur premier succès "Le signal du promeneur", meilleure découverte des Prix de la Critique 2012. Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot sont à la fois acteurs, metteurs en scène, écrivains, musiciens et scénographes de leurs spectacles tout en participant à bien d’autres aventures, individuelles et collectives.

Mais cette année leur goût de l’improvisation et du mélange des genres a dû surfer sur une actualité décourageante et mortifère.

D’où l’interrogation initiale :

Que dire, que faire ? Que raconter quand un monde s’effondre ? Et dans quel langage ?

Pour le langage et le style, la réponse est à leur image : festive et réfléchie, désinvolte et grave, cultivée et foutraque, politique et mythologique. Entre marché persan et auberge espagnole. Voici "l’insupportable monde" de Don Quichotte revu par la musique de Brel. Mais aussi une fanfare éclatante, la mélancolie du jazz ou le rythme choral de… Bach. Le tout structuré avec l’aide de trois musiciens professionnels.

Mais la musique n’est qu’une des manières de donner corps et consistance à une alternance de solos et de mouvements choraux qui commentent, applaudissent ou critiquent les réflexions, divagations, rêveries des cinq solistes de base. Qui donnent aussi la parole à Anne-Marie Loop, solide Antigone qui rive son clou à Créon.