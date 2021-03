"Une année de spectacles annulés", une expo à découvrir dans un théâtre

D'autre part, le théâtre a annoncé l’annulation de sa programmation jusqu’à fin avril, et espère une reprise de la saison à partir du mois de mai.

Tous les spectacles annulés depuis le début de la saison ont pu être reportés.

Les spectacles reportés en mai, juin, voire début juillet de cette saison : Dress Code de Julien Carlier, Les Filles du Hainaut d’Isabelle Bats, Agathe Cornez, Yannick Duret & Eline Schumacher, Les arrière-mondes de la Cie Mossoux-Bonté, la première semaine des représentations de Silent disco de Gurshad Shaheman et Patricia de Geneviève Damas – Frédéric Dussenne.

Les spectacles reportés à la saison prochaine : Pour sortir au jour d’Olivier Dubois, Dimanche de Focus & Chaliwaté, We gotta get out of this place de Guy Dermul & Pierre Sartenaer, Ether/After & Long live the life that burns the chest d’[e] utopia/Armel Roussel, All Inclusive de Julian Hetzel, Frankenstein de la Cie Karyatides, Sun & Sea de Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė et Lina Lapelytė, Reality de Daria Deflorian & Antonio Tagliarini et certainement la forme courte Hors-jeu de Geneviève Damas & Isabelle Defossé.

Toutes les infos concernant la programmation et l’exposition du 13 mars sont sur le site internet du Théâtre des Tanneurs.