Un spectacle au National déambule dans les rues de Bruxelles

Abdiquer après tant d’années ? C’est mal connaître ce trio d’acteurs ( Jean-Pierre Baudson, Alfredo Cañavate et Patrick Donnay) qui sévissent sur les planches de ce théâtre depuis plus de 30 ans. L’entrée d’un acteur sur scène est importante, sa sortie tout autant. C’est donc avec panache qu’ils sortiront. Si on les croit trop vieux pour dire l’amour, la mort, l’espoir, pour servir Prévert, Rostand ou Shakespeare ? C’est se tromper sur leur compte.

Nicolas Buysse le metteur en scène de ce spectacle déclare "ce ne sera pas un spectacle larmoyant ! Il y a beaucoup de second degré sur eux-mêmes et sur le métier. Et puis tout le monde sait très bien qu’un comédien ne s’arrête jamais véritablement de jouer. Mais du point de vue de l’institution, comme dans beaucoup de métiers, pour eux, l’âge de la retraite a sonné.".

Il ajoute "On fait d’ailleurs un spectacle qui dépasse le cadre de la retraite des comédiens ou la retraite en général. La question est : qu’est-ce qu’une première fin de vie de travail ? puisqu’aujourd’hui on vit de plus en plus vieux."