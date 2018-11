"Un pied dans le paradis", au Blocry à Louvain-la-Neuve jusqu'au 22 novembre

Un pied dans le paradis, c’est la nouvelle création du Blocry à Louvain-la-Neuve, texte et mise en scène de Virginie Thirion.

Trois soeurs, qui ont eu une vie mais qui ne rentraient pas tout à fait dans le moule, se retrouvent dans un cinéma désaffecté, qui fut la maison familiale. Elles sont sur le point d'être expulsées, et réinventent continuellement le quotidien, juste pour manger et se vêtir. Un conte d'aujourd'hui, une réalité de notre société, transposée sur une scène de théâtre, au plus près de notre regard et de nos émotions. Virginie Thirion la metteuse en scène, évoque un conte noir :

"Un conte d'aujourd'hui pour parler d'une forme de précarité, d'un état de la société qui fait que l'opulence côtoie le plus grand dénuement. La soeur ainée est un pilier pour les deux autres, Madeleine qui garde l'église au milieu du village. Quand elle a découvert ce texte, Laurence qui joue le rôle de Madeleine a tout de suite eu une empathie avec le personnage. Elle avait un rapport au texte très juste, et elle disait : Il faut le dire ce texte, faut pas jouer. Ce qui m'a permis d'envisager le développement du personnage de Madeleine et de retravailler le texte sous cet angle là. C'est une présence, c'est un fondement qui évite à la famille de dériver, comme un navire pourrait dériver en mer. Et leurs caractéristiques c'est qu'elles ne baissent jamais les bras, et inventent des solutions farfelues pour manger, se vêtir..."

Tragique, drôle et cynique à la fois.

"Un pied dans le paradis, au Blocry à LLN jusqu'au 22 novembre. Une rencontre avec les artistes est prévue le 15. Ecriture et mise en scène de Virginie Thirion avec France Bastoen (Louise), Delphine Bibet (Jeanne), Laurence Warin (Madeleine).