Un Molière hippie ? C'est le pari audacieux de Scapin 68 à l'Atelier Théâtre Jean Vilar - Concours

Costumes, décor, musique… nous voici plongés dans les sixties, sur un rythme endiablé !

C'est la comédie parfaite pour célébrer le 50e anniversaire de mai 68 !

La révolte des fils contre leurs parents dans Les Fourberies de Scapin fait immanquablement écho au conflit de générations et à la quête de liberté qui émergent à la fin des années 60.

Car rien n’a changé depuis la pièce de Molière, si ce n’est qu’ici, c’est en pantalon pattes d’eph' que l’on se trémousse.

Leurs pères sont en voyage depuis des mois, alors Octave et Léandre en profitent. Ils mènent une vie très " baba cool " et ont même rencontré l’amour. Quand les vieux rentrent brusquement, c’est la panique. Vite ! Effacer les traces de la fête, les bouteilles qui traînent, les tenues décontractées… Heureusement, les jeunes peuvent compter sur le malicieux Scapin pour amadouer leurs partriarches.

Passé maître dans l’art de moderniser les classiques, le metteur en scène Thierry Debroux nous régale avec cette comédie explosive emmenée par le bondissant Othmane Moumen.

On en oublierait presque que ce texte mythique a plus de 300 ans !

6 au 16 novembre 2018 au Théâtre Jean Vilar

--

Mise en scène : Thierry Debroux - Avec Julien Besure, Mickey Boccar, Laure Godisiabois, Thierry Janssen, Othmane Moumen, Brigitta Skarpalezos, Benoît Van Dorslaer et Simon Wauters - Scénographie et costumes : Thibaut De Coster et Charly Kleinermann - Maquillages : Urteza Da Fonseca - Lumières : Alain Collet – Décor sonore : Loïc Magotteaux

Une coproduction du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, du Théâtre de Liège et de DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, des Ets Georges Magis, de TSF.be et d’Inver Tax Shelter. Avec la participation du Centre des Arts scéniques.

--

Les à-côtés du spectacle :

Rencontre avec les artistes jeudi 08/11

Audiodescription mardi 13/11 (sur réservation)