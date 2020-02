Un Macbeth - d’après William Shakespeare

Citoyen du Sud, citoyen du Nord, quel est notre rapport au pouvoir ?

Fort d’une collaboration de plus de quinze ans avec l’Afrique, le metteur en scène Guy Theunissen crée Un Macbeth original, porté par dix comédiens aux différentes religions, cultures, couleurs de peau.

Macbeth et Banquo s’en reviennent de guerre, victorieux. Sur la lande, ils croisent trois sorcières qui prédisent un destin royal à Macbeth. Poussé par l’ambition dévorante de sa femme, ce dernier va tout mettre en œuvre pour se hisser sur le trône.

Dans ce chef-d’œuvre de Shakespeare, "nous touchons à ce que la chose politique a de plus violent : Macbeth va tout abjurer, sa morale, son honneur, ses amis, bref, ce qui fait de lui un Homme, pour atteindre et puis conserver son titre de roi. Jusqu’à la folie, jusqu’à l’innommable. En tant qu’individu, en tant qu’artiste, notre conception du pouvoir nous est à chacun particulière, nous en avons chacun une expérience singulière. Nul ne peut douter néanmoins que cette singularité est portée par notre culture, le contexte dans lequel nous avons été éduqués, les influences et les apprentissages – contexte politique, enseignement, médias, famille, … – qui ont fait de nous ce que nous sommes", pointe Guy Theunissen, qui signe l’adaptation et la mise en scène.

Cette fable universelle est ici ponctuée de chorégraphies et de chants en live dans un univers sonore mêlant musiques africaines et rock, classique et électro. Un projet unique conçu par une équipe artistique pluridisciplinaire et multiculturelle, originaire d’Afrique et d’Europe.

Création 12 au 21 février 2020

Théâtre Jean Vilar (Rue du Sablon à Louvain-la-Neuve) Infos et réservations : 0800/25 325 (n° gratuit)

Adaptation et mise en scène : Guy Theunissen - Avec Philippe Allard, Hippolyte Bohouo, Anne-Pascale Clairembourg, Caroline Donnelly, David Ilunga, Doris Meli, Denis M’punga, Virginie Pierre, Fabrice Rodriguez et Anne Schmitz - Conseil chorégraphique : Serge Aimé Coulibaly et Sayouba Sigué - Scénographie : Michel Suppes - Vidéo : Grégory Hiétin - Lumières : Laurent Kaye - Création sonore : Sam Serruys - Costumes : Claire Farah assistée de Laura Ughetto - Maquillages : Djennifer Merdjan