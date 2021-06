Un "Festin forain" du 2 au 7 août à la Citadelle de Namur

La Citadelle de Namur accueillera le "Festin forain" du 2 au 7 août, a annoncé mercredi son comité d’animation. Quelque 3000 personnes sont attendues, avec au programme de nombreuses animations en extérieur et deux spectacles sous chapiteaux, sur l’esplanade de la Citadelle et la prairie supérieure du domaine Terra Nova.

L’événement est organisé avec trois compagnies qui célébreront leurs anniversaires pour l’occasion : les Baladins du Miroir (Jodoigne, 40 ans en 2020), les ArTpenteurs (Suisse, 20 ans en 2020) et les Bonimenteurs (Namur, 20 ans en 2020).

Les Baladins du Miroir présenteront "Désir, Terre et Sang" (dès 12 ans), un spectacle de théâtre musical mettant en scène une adaptation de trois pièces du poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca (1898-1936). Cinq représentations sont programmées sur l’esplanade de la Citadelle, du 2 au 6 août, de 20h00 à 22h30, avec une jauge de 120 places.

Les ArTpenteurs joueront "If, une Odyssée verte" (dès 12 ans), un "conte théâtral futuriste et musical" qui est aussi le troisième volet de leur trilogie sur l’Odyssée d’Homère. Cinq représentations sont prévues à Terra Nova, du 2 au 6 août, de 17h30 à 19h00, avec une jauge limitée à 45 personnes.

Les Bonimenteurs se chargeront eux d’animer la prairie supérieure de Terra Nova chaque après-midi de 15h00 à 18h30. Deux spectacles pour petits et grands sont programmés : "Les Lecteurs publics" et "La Pêche aux Histoires" (dès trois ans). Balançoires, jeux et autres balades musicales sont également annoncés.