"Turbulences", le festival international jeune public est de retour à Namur

Cette fin du mois de novembre marque le début de la 11e édition du festival international Jeune Public Turbulences. Fruit du partenariat entre le Centre culturel, Théâtre de Namur et ékla, le Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse, l’évènement consiste en la proposition de spectacles destinés aux enfants, dès le plus jeune âge, mais aussi aux adolescents et aux adultes. Après des mois sous le signe de la pandémie et de la solitude, les organisateurs de Turbulences veulent mettre l’accent sur l’importance de la culture dans la formation de liens et sur l’importance de ces liens dans la cohésion de la société.​​​​​​​