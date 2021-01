"TTOFLUX" : du théâtre et des séries en streaming rien que pour vous, grâce au Théâtre de la Toison d'Or

Le Théâtre de la Toison d’Or, à Ixelles, lance TTOFLUX, une plateforme de streaming sur laquelle vous pourrez retrouver un large catalogue exclusif de pièces, de séries et d’interviews.

Le catalogue propose du contenu inédit sur les coulisses du TTO, des interviews, des fictions, des teasers, des documentaires et des captations. Il est disponible via le site du TTO, évoluera chaque mois avec de nouvelles captations, des fictions et des vidéos sur les coulisses du théâtre. Certains spectacles en ligne sont payants (10 euros), d’autres gratuits. Les séries sont, elles, disponibles gratuitement. Le public est invité à envoyer leurs vidéos filmées au TTO, elles seront mises en ligne sur la plateforme. Prochainement, le TTO ouvrira les portes de son musée virtuel. Une visite interactive des coulisses du théâtre, disponible sur TTOFLUX. ► Vers la page d’accueil de TTOFLUX Voici un avant-goût que de ce que vous pourrez trouver sur TTOFLUX :

"Sisters" de Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Maizel Avec Odile Matthieu, June Owens et Nathalie Uffner. ► On en parle sur Vivacité Une juive, une musulmane et une catholique occupent le terrain façon ring de boxe pendant 1 heure et demie. Elles ne se battent pas entre elles, mais se débattent un peu (parfois) avec les dogmes, les normes et absurdités de leurs religions. Avec beaucoup d’autodérision, nos sisters racontent leur vécu, leur culture et une foultitude d’anecdotes qui ne peuvent arriver qu’à elles. C’est l’occasion d’envoyer quelques punchlines féministes : comment en faire l’économie dans un spectacle sur les femmes et la religion ?

"Antoine Guillaume Assume" d’Antoine Guillaume et Sébastien Ministru Antoine Guillaume assume son goût prononcé pour les chanteuses inconnues et improbables. Un spectacle avant tout musical dans lequel Antoine chante (beaucoup), danse (un peu) et raconte (pas mal) sa propre histoire dont le début donne le ton, celle d’un petit garçon qui reçoit des gants de boxe pour son anniversaire alors qu’il voulait des claquettes.

"Bibot Distinguée" de Laurence Bibot ►On en parle, avec Laurence Bibot, sur La Première Drôle, émouvante et d’une inégalée aisance scénique, Laurence Bibot est toute seule dans sa catégorie : celle des femmes qui ont un chien fou mais qui n’hésitent pourtant pas à lever la patte sur tout ce qui passe à leur portée. Avec ses manières d’aristo et saillies de chauffeur poids lourd, Laurence Bibot manie avec dextérité l’art consommé du décalage entre l’élégance de l’emballage et la crudité du propos. Ses capsules vidéo décalées "Poulette" sont également disponibles sur TTOFLIX.

"Lenon : The last days" de Marc Ysaye Marc Ysaye, créateur de Classic 21, nous plonge dans l’une des plus incroyables odyssées de l’histoire contemporaine. Des Quarrymen aux Beatles en passant par sa rencontre avec Yoko Ono, découvrez le parcours hors-norme de John Lennon dans une conférence interactive et passionnante qui vous racontera heure par heure sa toute dernière journée. ► A voir aussi : "John Lennon : 40 ans déjà" sur Auvio