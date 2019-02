Timon d'Athènes, par la compagnie de Roovers aux Tanneurs

Juste après l’accueil de Infidèles aux côtés de tg STAN (du 20 au 23 février), la compagnie de Roovers nous revient avec Timon d’Athènes, spectacle créé en français au Théâtre Les Tanneurs en janvier 2017 et qui avait rencontré un beau succès public.

Timon est un citoyen de la ville d’Athènes, respecté pour sa grande générosité́, ses fêtes, ses dîners et ses cadeaux en tous genres. Insouciant et heureux, il traverse la vie oisivement. Jusqu’au jour où les créanciers frappent à sa porte : ses greniers sont vides. Convaincu que ses amis, avec lesquels il s’est montré si généreux, vont l’aider, il envoie ses serviteurs leur emprunter de l’argent. Mais les portes restent fermées. Déçu et rempli d’amertume, Timon devenu misanthrope se retire dans les bois et décide de se venger...

La compagnie de Roovers s’attaque à cette pièce mal connue du répertoire de Shakespeare, traversée par de nombreux questionnements actuels, notamment les dérives du système capitaliste et du matérialisme. Entre faste et perte, la pièce pose un regard sur le rapport à l’argent en temps de crise et montre comment celle-ci impacte l’humain. Les comédiens incarnent cette parabole noire avec rythme et panache, et la légèreté de leur jeu compense largement la gravité du sujet.

" Les excellents acteurs de de Roovers ont bien entendu un accent flamand (...) mais cela donne au récit de Shakespeare une force encore plus grande. (...) Ce Timon d’Athènes est une belle manière de découvrir pour la première fois en français un collectif belge qui a une énergie à revendre. " Guy Duplat, La Libre Belgique