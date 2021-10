Thomas VDB : " J’aime être celui qui fait rire quand rien ne va plus"

L’humoriste Thomas VDB vient de sortir un premier livre dans lequel il raconte ses obsessions du passé alors qu’il remonte sur scène pour raconter ces craintes actuelles et celles du futur. Depuis 22 ans, Thomas VDB écume le monde médiatique, d’abord comme journaliste, puis comme humoriste. De prime à bord bosseur, il est en réalité un passionné du "farniente", fuyant les températures élevées et les conflits qu’il désamorce à coups de vannes. Lorsque Thomas VDB, de son vrai nom Thomas Vandenberghe, raconte sa rencontre avec Hubert, ami de ses parents et "zinzin de jazz", il décrit les moindres détails jusqu’aux "tchoubidou ouap, ouap ! ded’up !!!", les sons qui sortent de la bouche d’Hubert. Voilà l’une des anecdotes que l’on peut retrouver dans son livre "Comedian Rhapsodie", sorti le 13 octobre aux éditions Flammarion. Pour les habitués de ses chroniques sur France Inter qui poseront le regard sur son ouvrage, sa voix résonne à la lecture comme une mélodie reconnaissable entre mille. Thomas VDB écrit comme il parle, avec une musicalité et un lexique bien à lui.

Outre la sortie de ce premier livre truffé de nostalgie et d’autodérision, l’ancien journaliste musical a repris son spectacle "Thomas s’acclimate" au Théâtre de l’Européen à Paris à la mi-septembre et boucle les dernières représentations avant de filer en tournée. "L’an dernier, il y a eu tellement d’effets d’annonce. La reprise, je n’y croyais plus et j’ai vraiment eu peur que mon spectacle devienne obsolète", confie-t-il, assis dans le canapé d’une des salles du théâtre, remplie de sculptures et de bricoles en tout genre.

Hyper heureux de vous annoncer la sortie de mon livre le 13 octobre chez Flammarion pic.twitter.com/sObNPO3ssu — Thomas VDB (@TheThomasVDB) October 2, 2021

La tignasse échevelée, la barbe mouchetée de gris, Thomas VDB fait preuve d’une affabilité décontractée et semble loin des sujets "un peu angoissants" de son spectacle. Pourtant, pour la première fois dit-il, il s’empare de thématiques "sociétales" dans un one-man-show. Réchauffement climatique, cancel culture, politique… Du VDB que l’on connaît grâce à France Inter et l’émission "Par Jupiter". "Le mot sociétal me fait peur. Ça fait genre 'je vais vous faire réfléchir'. Pour moi [le but] est d’abord de faire rire. Les sujets dont je m’empare et les façons de vouloir faire rire avec, peut-être que ça fait réfléchir et certainement que réussir à faire rire sur des sujets flippants, ça consiste en partie à y réfléchir", explique l’humoriste de 44 ans.

Ex-Parisien mis au vert

Dans "Thomas s’acclimate", le comédien témoigne de son angoisse pour le réchauffement climatique, les vagues de chaleur le rendant anxieux. Une chose dont il dit "souffrir" et "s’inquiéter" énormément, d’autant plus depuis la naissance de ses enfants. "Moi dès qu’il fait plus de 30° C, j’ai envie de mourir, mais avec les changements qui vont arriver dans 15 ou 20 ans, rien de très reluisant n’est à venir". Un héritage légué à son fils de cinq ans, qui à l’instar de son père, pousse "des cris de dégoût" lorsque la chaleur l’étouffe. Et même une banale sortie à la plage peut devenir pour lui une véritable torture. "Je le fais pour ma famille, mais c’est un calvaire", résume-t-il en évoquant les vacances les pieds dans le sable.

Les endroits jolis où il fait très chaud<les endroits moches où il fait une température normale — Thomas VDB (@TheThomasVDB) August 1, 2021

Mais depuis quatre ans, Thomas VDB dort sous la fraîcheur des nuits de l’Essonne, là où il s’est installé avec sa compagne — comédienne elle aussi — et ses enfants. Loin du Paris dans lequel il a vécu "en boule" la canicule d’août 2003. Sans permis, il relie son domicile à la capitale en RER. Un moment qu’il chérit : "Je suis très ferroviaire. Une fois posé dedans, si j’ai un livre ou de la batterie dans mon téléphone, ça peut durer plus longtemps", raconte le comédien. Un temps de "farniente" cher à Thomas VDB, qui "adore ne rien faire". Il écoute en boucle The New Pornographers, son groupe du moment, découvrir de nouveaux sons, lire un bouquin ou "scroller" les réseaux sociaux.

Médiateur obsessionnel