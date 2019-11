Thierry Hellin éblouissant en père au bord de la crise de nerfs, dans "Le champ de bataille" au Poche

"Mars" (Fritz Zorn), "Pas pleurer" (Lydie Salvayre), et aujourd’hui "Le Champ de Bataille", second roman de Jérôme Colin, écrit à la première personne : Denis Laujol nous démontre cette fois encore, dans ce "seul en scène", qu’il est passé maître dans l’art d’adapter une œuvre non théâtrale.

Jamais cuvette de WC n’aura aussi bien porté son surnom ironique que dans cette nouvelle création de Denis Laujol. Haussée sur une estrade, éclatante de blancheur sous les spots, elle est ce trône dérisoire d’un roi déchu : un père complétement dépassé par ce fils de quinze ans qu’il ne reconnaît plus, qui un jour, sans prévenir, s’est mis à claquer les portes, à ne plus répondre que par onomatopées, à se traîner du divan au lit … et à le traiter de "boulet". Position de repli idéale, il peut à loisir y cuver sa colère ou encore y lire et rêver de ces trains mythiques qui parcourent les Andes ou la Thaïlande… Trains dont le vacarme traversera plusieurs fois le spectacle, appel vers un ailleurs illusoire, opposé à un autre leitmotiv sonore récurrent, plus proche de la sombre réalité : les claquements de portes du fiston.

Denis Laujol réussit à nous transmettre toute la saveur de l’original, son écriture vive et imagée, son humour à la John Fante. Si Elise, la petite sœur, tient une place plus réduite ici, le récit s’en trouve resserré, et c’est tout profit pour le rythme de l’ensemble ; son retour, en fin de parcours, n’en sera que plus surprenant … Le spectacle met en lumière les multiples dimensions du roman. C’est d’abord une guerre, sur plusieurs fronts et sans trêve. Les hostilités commencent dès le petit déjeuner et reprennent le soir sur le divan et dans la chambre rendue à l’état de "compost". Mais Paul est aussi indocile à l’école qu’à la maison. Notes exécrables, insolence, provocations, … et enfin exclusion accompagnée de cette maxime du sinistre proviseur : "Quand une pomme est pourrie, on la retire du panier". C’est la phrase de trop, celle qui va ranimer chez le père le souvenir de sa propre adolescence turbulente et susciter sa réflexion. Le système scolaire n’a-t-il donc pas changé ? S’acharne-t-il toujours à formater les esprits, à punir, à exclure … ? Et l’exclusion n’est-elle pas à l’origine d’une violence plus globale dans la société ? C’est au cœur de cette violence-là que le dialogue pourra se renouer entre le père et son fils.