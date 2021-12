Théâtre national : "Rebota rebota y en tu cara explota", la pièce punk qui dénonce les violences faites aux femmes

Chaque année, des milliers de femmes sont tuées par des hommes et victimes des coups de leurs maris, ex-maris, petits amis et fiancés. En Espagne, deux femmes sont assassinées chaque semaine. Dans leur pièce "Rebota rebota y en tu cara explota" ("Ça rebondit, ça rebondit et ça t’éclate en pleine face"), Agnés Mateus et Quim Tarrida font passer un message alarmant : la société et plus particulièrement les pouvoirs publics se montrent passifs et apathiques face à ces faits et statistiques macabres.