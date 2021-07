Sagamore, une pièce de théâtre itinérante en plein cœur de Namur

Durant les mois de juillet et d’août, le collectif artistique L’Isolat emmène son public dans une drôle de balade : une pièce de théâtre itinérante, en plein coeur de la capitale wallonne. Au fil des ruelles et des histoires racontées, les spectateurs partent à la rencontre de l’âme de la ville et redécouvrent Namur sous un autre angle. Intime et plein d’émotion, ce spectacle est construit comme une visite guidée qui arpente la ville et dévoile près de deux siècles d’histoire.

Dans cette histoire se mêlent Félicien Rops, l’enfant du pays célèbre pour ses gravures sensuelles, le passage de Charles Baudelaire et sa chute devant l’Eglise Saint-Loup mais aussi la Citadelle, monumentale construction de l’architecte Vauban. Sagamore et Jeanne, les personnages principaux, se promènent dans les rues de Namur et racontent cette histoire mêlée à la leur, mélangeant souvenirs fictifs et réels.

Ce spectacle, accessible dès 10 ans, est alternativement joué par Emilie Berlemont et Michaël Meurant. Selon les jours, c’est donc respectivement Jeanne ou Sagamore qui s’occupera de la visite…