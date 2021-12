"Rumeur", un thriller captivant qui résonne parfaitement avec l’actualité au Théâtre Le Public

Marcus Zingerman est un homme d’affaires qui a fait fortune en développant le Synio , une alternative au pétrole sur la base de cannes à sucre et de bactéries génétiquement modifiées. Adulé pendant un temps pour sa découverte formidable, l’homme va rapidement sombrer dans un cauchemar : son biocarburant semblerait être la cause d’une épidémie mortelle. Bien qu’il clame son innocence, une enquête révèle que les victimes présentent des traces d’OGM semblables à ceux du Synio. Zingerman est condamné à perpétuité pour génocide écologique par la Cour Pénale Internationale. En prison, il reçoit la visite d’une célèbre journaliste d’investigation, Lisa Morin , qui décide de lui consacrer une émission afin que le public puisse se faire sa propre opinion de l’homme. Zingerman est-il un monstre coupable de la mort de milliers de personnes ou est-il la victime d’un complot orchestré par des grandes puissances pétrolières auxquelles il faisait trop d’ombre ? Une chose est sûre : malgré la faible quantité d’informations sérieuses au sujet de cette affaire, tout le monde semble déjà avoir un avis, y compris la journaliste. Conscient de cette situation, Marcus Zingerman refuse de se prêter au jeu de Lisa Morin et s’ensuit un véritable frontal entre les deux protagonistes…

On ne peut plus actuelle, "Rumeur" pointe du doigt le rôle perfide que jouent les médias et les réseaux sociaux dans la diffusion grandissante des fake news et thèses complotistes. Sur un ton cynique et avec beaucoup d’humour, Thierry Janssen réussit à dresser une analyse fine des dangers qui découlent de cette situation. A travers les paroles virulentes que s’échangent l’homme d’affaires et la journaliste, la pièce démontre que les rumeurs, tout comme les tumeurs, sont capables de se répandre très vite et de tuer les hommes à petit feu.