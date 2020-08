Royal Festival de Spa : "Sabordage", du paradis à l'enfer terrestre

Jouée au Théâtre de Liège, cette création du Collectif Mensuel était en villégiature au Royal festival de Spa ce vendredi.

"Sabordage", c est l’histoire d’un désastre écologique, économique et social. Celle d un petit îlot d’Océanie découvert par un explorateur anglais. Un paradis du bout du monde où la nature luxuriante cache un trésor : le phosphate. Un îlot dont, au fil du temps, on tire la substantifique moelle pour le laisser exsangue. La faute aux grandes compagnies, aux puissances étrangères, au pouvoir de l argent qui corrompt les populations locales, qui leur laisse miroiter richesse, opulence, monde meilleur… La faute à l’Homme.

Mais quand la nature a tout donné, il ne reste que désert, misère, maladie, désespoir, mort.

Le Collectif Mensuel redouble d ingéniosité pour nous transporter là-bas ou presque. La mise en scène joue habilement sur le chant, la musique, le conte, la vidéo, le mélange d extraits de films et d actualités.

"Sabordage" c est l histoire d un monde qui court à sa perte. Un sujet grave traité avec causticité, avec la touche d'humour et de caricature nécessaire pour qu' on puisse le digérer, se l’approprier et peut être y réfléchir dans nos pratiques quotidiennes.