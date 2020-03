C'est une oeuvre percutante, qui s'est installée sur la scène du Théâtre de Namur. Un tour de génie de la part du metteur en scène Emmanuel Dekoninck. Un Hamlet revisité, déjanté et rock'n'roll. Et pour l'incarner, le comédien, metteur en scène et chanteur Thomas Mustin, 28 ans, et très inventif...

Au Théâtre de Namur jusqu'au 7 mars