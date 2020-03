Reprise d'"Hamlet" au Théâtre de Namur, par Emmanuel Dekoninck: percutant, poétique et créatif

C'est une oeuvre percutante qui s'est installée sur la scène du Théâtre de Namur. Un tour de génie de la part du metteur en scène Emmanuel Dekoninck, cet Hamlet revisité, déjanté, rock'n'roll et interprété par le comédien, metteur en scène et chanteur Thomas Mustin, alias Musti.

L’histoire d’Hamlet jeune homme, qui va perdre son père, assassiné par son propre frère. A peine deux mois après la disparition du roi, ce frère assassin, épouse la mère du jeune homme. Un drame et des destins tragiques, mais dans une mise en scène qui bouge. C'est dynamique et drôle. Et c'est le fantôme de ce père mort qui va apparaître, et révéler au fils ce qui s’est réellement passé...

Reprise d'Hamlet au Théâtre de Namur jusqu'au 7 mars