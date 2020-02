Ras El Hanout célèbre 10 ans de diversité et d'émancipation culturelle à Bruxelles - Concours

Le dimanche 1er mars à 18h au Centre Culturel d’Uccle avec en exclusivité, le nouveau spectacle seul-en-scène de Haroun



Devenu un acteur incontournable de la scène culturelle et artistique à Bruxelles, l’association Ras El Hanout fête ses 10 ans et organise à cette occasion une soirée spectacle exceptionnelle le dimanche 1er mars de 18h à 22h au Centre Culturel d’Uccle.

Au programme : un Best of des spectacles de cette saison Slam & Mots, Chuuut, Laisse moi tranquille et De Bruxelles à La Mecque et en tête d’affiche l’humoriste français Haroun avec son tout nouveau spectacle de stand-up.

La soirée d’anniversaire sera rehaussée par la présence de Nawal Ben Hamou, Ministre de la Cohésion Sociale de la COCOF; Bénédicte Linard, Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Valérie Glatigny, Ministre de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

pour réserver vos places

Ras-El-Hanout, Un théâtre citoyen et engagé

Ras El Hanout, qui désigne en arabe un mélange typique d’épices originaires du monde entier, invente depuis 2010 de nouveaux rapports aux publics. Dans une ville où la diversité culturelle est tant une force qu’un défi, l’association et troupe de théâtre établie à Molenbeek-Saint-Jean, se veut un espace de création, de partage et de rencontres théâtrales pour tous les publics, et particulièrement par et pour les jeunes.



Elle promeut à travers le théâtre-action une citoyenneté engagée vers la solidarité et la rencontre culturelle entre les différentes communautés de la capitale. Ses membres défendent le théâtre comme un outil d’émancipation permettant à chacun, quel que soit son parcours et ses origines de contribuer à la diversité culturelle.

Infos et réservations sur le site officiel de Ras El Hanout

ou au 02/256.76.80