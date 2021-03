Quand le théâtre rencontre la justice, débat en ligne au Théâtre National

Le Théâtre National propose une rencontre en ligne sur le thème : la subjectivité de la justice. Les décisions de tribunaux ou de cours, notamment de cours d’assises, sont éminemment subjectives. Comment pourrait-il en être autrement ? Elles sont le fait des hommes. De leurs émotions, de leurs états d’âme.

Cette rencontre devait accompagner les représentations théâtrales de "Please, Continue Hamlet" qui auraient dû être présentées du 23 au 27 mars, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement.

Please, continue Hamlet de Yan Duyvendak et Roger Bernat, est un spectacle qui confronte, confond le monde théâtral et celui de la justice : sur le plateau transformé en cour d’assises s’ouvre le procès d’un jeune homme qui, au cours d’un mariage, a tué le père de sa petite amie.

Les protagonistes, seuls acteurs sur la scène, se présentent : Hamlet pour l’accusé, Gertrude pour sa mère et Ophélie pour son ex-petite amie. Les avocats et avocates, le ou la présidente, les huissiers et huissières sont quant à eux et elles d’authentiques hommes et femmes de loi de la ville où le spectacle est présenté. À l’issue des débats, 12 spectateurs désignés pour constituer le jury populaire devront délibérer et statuer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

La rencontre aura lieu le 1er avril à 19h30 via Facebook Live.

Avec :

Yan Duyvendak, créateur du spectacle

Catherine Toussaint, avocate pénaliste au barreau de Bruxelles

Yves Moreau, avocat général

Modération :

Malika Attar (RTBF), journaliste spécialisée dans l’actualité judiciaire belge.

Pour enrichir le débat, le Théâtre National propose le documentaire Le Cas Hamlet en streaming sur leur site jusqu’au 4 avril 2021.