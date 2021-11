Quand le théâtre aborde la prostitution sans détour : Paying for it, à la maison culturelle d’Ath

Le monde des travailleurs et des travailleuses du sexe (TDS) est encore un univers méconnu, en proie aux préjugés et aux clichés qui l’accompagnent. Souffrant également d’un manque de représentation, ces personnes proposant un service sexuel doivent encore aujourd’hui lutter pour se voir considérées avec les mêmes égards, les mêmes droits et avec la même protection que dans les autres secteurs. Ce vendredi 19 novembre, le spectacle Paying for it bouscule les représentations autour de ce métier et met la prostitution dans tous ses états.

Orchestrée par le collectif La Brute, la mise en scène est franche et directe. On est dans le cadre du théâtre documentaire, où des TDS ont été engagé.e.s en tant qu’expert.e.s consultant.e.s afin de se rapprocher au plus près de la réalité. Parmi les expert.e.s, Sonia Verstappen, ancienne TDS, anthropologue et militante au sein d’Utsopi (Travailleu.r.ses du Sexe Organisé.e.s Pour l’Indépendance). De nombreux témoins ont été entendus pour la création de ce spectacle : clients, membre de la police et d’associations de défense…