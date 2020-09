Prix Maeterlinck de la Critique - Palmarès Saison 2019-2020

Les Prix Maeterlinck ont tenu à rester à la fois une vitrine des arts de la scène et une tribune pour le monde artistique ayant connu des mois difficiles en raison du confinement et du lockdown complet des salles de spectacle. Une manière de reprendre contact avec le public, avant de le retrouver dans des théâtres qui rouvrent.

Le palmarès

Meilleur Spectacle : Dimanche, de Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud.

Meilleure Mise en scène : No One, de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola.

Meilleur spectacle de danse : Forces, de Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître.

Meilleur spectacle de cirque : 125 BPM, du Duo André/Léo.

Meilleure comédie/Meilleur spectacle d’humour : Au suivant !, de Guillermo Guiz.

Meilleur spectacle jeune public : Jimmy n’est plus là, de Guillaume Kerbusch.

Meilleur Seul en scène : Tchaïka, de Natacha Belova et Tita Iacobelli. Avec Tita Iacobelli.

Meilleure découverte : Home, de Magrit Coulon.

Meilleur Comédienne : Isabelle Defossé, dans Villa Dolorosa, de Georges Lini.

Meilleur comédien : Adrien Drumel, dans Le Roman d’Antoine Doinel, d’Antoine Laubin.

Espoir féminin : Marina Pangos, dans My Fair Lady, de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner. Mise en scène de Jack Cooper et Simon Paco.

Espoir masculin : Jules Puibaraud, dans Des caravelles et des batailles, d’Éléna Doratiotto et Benoît Piret.

Meilleur Auteur/ Meilleure Autrice : Collectif La Brute pour Paying for it

Meilleure scénographie : Les Falaises D’Antonin Jenny. Scénographie de Charles-Hippolyte Chatelard.

Meilleure Réalisation artistique et technique : Dimanche, de Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud.

Prix Bernadette Abraté, qui honore le rayonnement d'une personnalité des arts de la scène :

Catherine Magis et Benoît Litt, Fondateurs et directeurs de l’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque.