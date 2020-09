Prix Maeterlinck de la Critique 2020 : voici le Palmarès

Prix Bernadette Abraté à L'Espace Catastrophe - Les Prix Maeterlinck de la critique – édition... Chaque année, le Prix Bernadette Abraté récompense les personnalités pour leur apport majeur aux arts de la scène. Cette année, le jury a choisi de distinguer Catherine Magis et Benoît Litt, fondateurs et directeurs de l'Espace Catastrophe. Centre international de création des arts du cirque. Actif depuis 25 ans, cette institution agit avec conviction pour la création, la diffusion et la formation du cirque contemporain. Ils nous ont laissé un message...