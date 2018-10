Prix de la Critique 2018/19, suite des réactions, avec humour, émotion et conviction

Il faut de tout pour faire un monde, les drôles, les sensibles, les sérieux. Pareil à la cérémonie des Prix.



On a déjà vu les " incontournables " dans le volet (1) (Alda Greoli, François Schuiten, F(s), Deux Euros Cinquante, l’hommage au KFDA).



Ici on place en tête les humoristes qui préfigurent notre futur " Prix de la Comédie et de l’humour ". Patrick Masset en tenue d’Adam, Agnès Limbos dans son numéro de séduction des bébés par Shakespeare ou David-Minor Minunga, expert en marketing sympa. Et puis les émouvant(e)s : Anne Claire parlant de son amour, Michael Delaunoy, Thi Mai déléguant son fils Iago (9 ans) pour lancer sa vidéo, place à l’amour...maternel. Enfin les sérieux, les engagés, Jasmina Douieb levant le poing F(s), Jean-Michel d’Hoop décortiquant la politique culturelle : les Prix, c’est ça : des prises de paroles, un peu trop longues mais avec des perles qu’on vous présente.