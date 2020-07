Prenez rendez-vous au Théâtre des Martyrs !

Le Théâtre des Martyrs vous convie à prendre rendez-vous et à découvrir sa saison – 20 spectacles et 3 concerts, où il sera question du singulier et du collectif et de leurs entrelacs ; d’hier et d’aujourd’hui et du dialogue qu’ils tissent ; de corps, de langue, de danse, de musique et des duos, des trios, des quatuors qu’ils forment ; d’amours et de temps et de leurs déclinaisons ; de passions interdites, et des ravages qu’elles suscitent ; du droit à la différence, de ces identités qui nous figent dans le regard de l’autre ; de la concupiscence et du consentement ; de l’origine et de l’exil ; des combats face au père qu’un ogre peut habiter : d’aventures au pays des mots oubliés ; de la force du poème tragique qui offre à l’incarcéré de renaître ; d’interpellations et d’émotions ; d’affaires humaines en quelque sorte.

plus d’infos sur la brochure de la saison 2020-21

Dès le 1er octobre, "Miss Else" d’après Schnitzler, mise en scène de Jeanne Dandoy, avec Epona Guillaume, et Alexandre Trocki.

En vacances avec sa tante, Else reçoit un courrier de sa mère lui demandant d’intervenir auprès d’une connaissance de la famille, le vicomte Von Dordsay, en villégiature lui aussi, et qui dispose de la fortune nécessaire pour sauver son père, au bord de la faillite. Von Dorsday consent à la demande pour autant qu’elle s’offre à lui. Else paraît sensuelle, frivole, égocentrique, curieuse de découvrir le monde, de s’émanciper de sa famille. Ne doit-on voir, dans l’adolescente à la recherche d’elle-même, qu’une apprentie séductrice ? Ou bien une jeune fille peu armée, face à la violence de l’adulte ? Dans cette réécriture à l’heure du "#metoo", c’est la question du consentement qui sera, entre autres, examinée de plus près.