Portrait de Pierre Thys : Le nouvel homme à la tête du Théâtre National

Le Conseil d’Administration du Théâtre National a procédé à l’examen des candidatures à la fonction de directeur.rice. Il a désigné en mai dernier, Pierre Thys, que l’on connaît comme directeur adjoint du Théâtre de Liège depuis 2018, et chargé de programmation dans ce même lieu depuis 2012.

De retour chez nous, il devient directeur des relations extérieures et conseiller en programmation danse au Théâtre de Liège , avant d’en devenir le directeur adjoint. Au total, Pierre Thys aura travaillé une petite quinzaine d’années dans le domaine de la danse et une dizaine d’années dans le monde théâtral, ce qui lui donne un regard pluridisciplinaire . Son profil de communicant représente un atout important dans un secteur qui a dû longtemps être à l’arrêt, il a d'ailleurs rédigé sa candidature en pleine pandémie . Son expérience est un atout pour un Théâtre qui doit faire face à de nouveaux challenges.

En quittant la Belgique, il s'offre une expérience internationale au sein du deuxième ballet de France , ce qui n’est pas rien, et qui lui permettra également d’étoffer son carnet d’adresses. Il y restera un peu moins de 8 ans avant de quitter Marseille pour Liège.

Après une première expérience dans la musique au Botanique , c’est vers la danse qu’il se dirige en intégrant Charleroi Danse comme programmateur et directeur de la communication externe. Il travaillera de concert avec le chorégraphe et metteur en scène Frederic Flamand qui est alors le directeur du Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il occupera ce poste pendant 9 ans avant de suivre Frederic Flamand au Ballet National de Marseille .

Le nouveau directeur du Théâtre National n’en est pas à sa première expérience dans le domaine de la culture. Contrairement à son prédécesseur Fabrice Murgia, Pierre Thys n’est pas un artiste et a d’avantage un profil de programmateur ou de gestionnaire .

Son projet artistique conjugue une programmation exigeante, éclectique, audacieuse. Il s’inscrit dans une relation d’accompagnement, permanente et constructive avec les spectateur.rice.s, les artistes et les équipes. Il vise à faire émerger un imaginaire commun pour un futur "en (trans) ition" qui soit stimulant et désirable.

Les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont au cœur de sa démarche. La sensibilisation de nouveaux publics dans toute leur diversité, le lien fort avec les jeunes, le rayonnement local, national et international, sont les lignes maîtresses de sa vision de direction.

Pierre Thys prendra ainsi en juillet la succession de Fabrice Murgia. Par un communiqué de presse du Théâtre National rend un dernier hommage à son ancien directeur "Fabrice Murgia a marqué un tournant dans l’histoire du National à travers son mandat, on lui doit entre autres, les créations STUDIO qui ont offert un cadre de travail appréciable à de nombreux artistes, une présence à l’international appuyée par une large diffusion de nos spectacles et la collaboration de nombreux créateur.trice.s étranger.ères, une gestion efficace de notre institution à travers la crise sanitaire, et son partage d’expérience dans le passage de témoin.".

A lire aussi : Le Théâtre National déambule au cœur de la Wallonie avec son festival OUVERTURES